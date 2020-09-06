آلاف الكروات يتظاهرون في زغرب ضد إجراءات الحكومة لمكافحة وباء كورونا.. شاهد

عرضت فضائية، يورونيوز، مقطع فيديو يظهر فيه آلاف الكروات يتظاهرون في زغرب ضد إجراءات الحكومة ل مكافحة وباء كورونا.





وأجتمع آلاف الكروات السبت في زغرب احتجاجًا على الإجراءات التي فرضتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا، والتي يقول المتظاهرون إنّها تنتهك حرّياتهم وحقوقهم الإنسانية.





وكتب على لافتات حملها متظاهرون توافدوا من كلّ أنحاء البلاد "كوفيد كذبة، لسنا جميعًا مصابين بغباء كوفيد "، و"انزعوا الكمامة، أطفئوا التليفزيون، عيشوا حياتكم بطولها وعرضها".





وأطلق المنظّمون على التجمّع اسم "مهرجان الحرية"، معتبرين أنّ إجراءات الحكومة "تقيد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين" بلا "أساس طبى أو قانوني"، وتفرض "تباعدًا نفسيًّا وحرمانًا من التواصل النفسي".





ورد وزير الصحّة فيلي بيروس عبر فيسبوك، قائلًا: إنّه لا يمكنه الموافقة على "نهج غير علميّ تجاه كوفيد-19". وأضاف " كل القيود المؤقتة هدفها واحد فقط : حماية صحة المواطنين الكرواتيّين وحياتهم، وقد نجحنا في ذلك".



