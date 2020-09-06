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آلاف الكروات يتظاهرون في زغرب ضد إجراءات الحكومة لمكافحة وباء كورونا.. شاهد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:19 م
الآلاف يتظاهرون في
الآلاف يتظاهرون في زغرب ضد إجراءات الحكومة لمكافحة الوباء
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية، يورونيوز، مقطع فيديو يظهر فيه آلاف الكروات يتظاهرون في زغرب ضد إجراءات الحكومة لمكافحة وباء كورونا.

وأجتمع آلاف الكروات السبت في زغرب احتجاجًا على الإجراءات التي فرضتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا، والتي يقول المتظاهرون إنّها تنتهك حرّياتهم وحقوقهم الإنسانية.

وكتب على لافتات حملها متظاهرون توافدوا من كلّ أنحاء البلاد "كوفيد كذبة، لسنا جميعًا مصابين بغباء كوفيد"، و"انزعوا الكمامة، أطفئوا التليفزيون، عيشوا حياتكم بطولها وعرضها".

وأطلق المنظّمون على التجمّع اسم "مهرجان الحرية"، معتبرين أنّ إجراءات الحكومة "تقيد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين" بلا "أساس طبى أو قانوني"، وتفرض "تباعدًا نفسيًّا وحرمانًا من التواصل النفسي".

ورد وزير الصحّة فيلي بيروس عبر فيسبوك، قائلًا: إنّه لا يمكنه الموافقة على "نهج غير علميّ تجاه كوفيد-19". وأضاف " كل القيود المؤقتة هدفها واحد فقط : حماية صحة المواطنين الكرواتيّين وحياتهم، وقد نجحنا في ذلك".

وسجلت كرواتيا البالغ سكّانها 4.2 ملايين نسمة، خلال الأشهر الأولى للوباء، أقلّ من 100 إصابة جديدة في اليوم، قبل أن يرتفع هذا العدد بعض الشيء اعتبارًا من منتصف مايو، لكنّ عدد الإصابات قفز منذ أن عاودت كرواتيا فتح حدودها أمام المصطافين، ليتجاوز مائتي إصابة جديدة يوميًّا في أغسطس، قبل أن تُسجّل البلاد رقمًا قياسيًّا جديدًا الخميس الماضي بلغ 369 إصابة.
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