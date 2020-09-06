أمريكا تسجل 44 ألفًا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم /الأحد/ تسجيل 44 ألفًا و452 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم تسجيل أيضًا 783 حالة وفاة متأثرة بالفيروس.