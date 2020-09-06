أمريكا تسجل 44 ألفًا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم /الأحد/ تسجيل 44 ألفًا و452 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم تسجيل أيضًا 783 حالة وفاة متأثرة بالفيروس.
يذكر أن إجمالي أعداد الإصابة في أمريكا منذ بدء الجائحة وصل إلى 6 ملايين و244 ألفًا و970 حالة إصابة على الأقل، فضلًا عن 188 ألفًا و538 حالة وفاة.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم تسجيل أيضًا 783 حالة وفاة متأثرة بالفيروس.
يذكر أن إجمالي أعداد الإصابة في أمريكا منذ بدء الجائحة وصل إلى 6 ملايين و244 ألفًا و970 حالة إصابة على الأقل، فضلًا عن 188 ألفًا و538 حالة وفاة.