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أخبار العالم

أمريكا تسجل 44 ألفًا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم /الأحد/ تسجيل 44 ألفًا و452 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم تسجيل أيضًا 783 حالة وفاة متأثرة بالفيروس.

يذكر أن إجمالي أعداد الإصابة في أمريكا منذ بدء الجائحة وصل إلى 6 ملايين و244 ألفًا و970 حالة إصابة على الأقل، فضلًا عن 188 ألفًا و538 حالة وفاة.
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