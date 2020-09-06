وليد شعبان: أصبحت معاقبة الحكم أمرًا صعبًا للغاية في وجود الـ V.A.R بالدوري

أكد وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق أن معاقبة حكام الدورى باتت صعبة للغاية فى ظل وجود تقنية الفيديو المعروفة بـ الـ var.





قال وليد شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. لاشك أن إدخال تقنية V.A.R فى الدورى المصرى كان أمرًا مُلحًا فى ظل الهجوم الذى كان يُمارس على الحكام إثر الأخطاء المؤثرة التى كان يقعون فيها.





تابع: ولكن لقد تعجلنا كثيرًا فى ذلك حيث أن الحكام لم يحصلوا على القسط المطلوب من التدريب على تلك التقنية الدقيقة التى لم يستوعبها بعض الحكام وهناك أسباب عديدة جعلت عناصر اللعبة يشككون فى تلك التقنية إثر اللغط الذى مازال موجودًا رغم أن العالم أجمع يُشيد بها.





اضاف: ومن تلك الأسباب أن أغلب الحكام الذين تتم الاستعانة بهم كحكام V.A.R لم يديروا مباريات فى الدورى الممتاز وتتم الإستعانة بهم فقط لمجرد أنهم حاصلون على رخصة رسمية الأمر الذى كان يستدعى أن يتم الإختيار الدقيق لمن يحصلون على تلك الرخصة ويكون لهم خبرات تراكمية بالإضافة إلى أن ليس هناك حكم مساعد لديه تلك الرخصة سوى الحكم المساعد أبو الرجال وهذا أمر لابد من الوقوف عنده كثيرًا حيث ليس هناك حكام مساعدون لديهم الرخصة وهذا قصور حاد من القائمين على ذلك.





وقال ايضا: وكذلك فإن عدم التدريب الكاف على تلك التقنية تسبب فى لغط وسهولة وسطحية فى تطبيقها وهذا غير معمول به فى الأوساط الكروية العالمية، ونجىء لأهم الأسباب أن الحكم بدأ يعتمد على V.A.R فى تصويب أخطائه وأصبح من الصعب الوقوف على القدرات الحقيقية للحكم وباتت معاقبة الحكم أمرًا صعبًا للغاية فى ظل وجود V.A.R وتكرر الحكام فى إدارة المباريات رغم أخطائهم نظرًا لتضييق مساحة إختيار الحكام الحاصلين على الرخصة.





واستطرد : ولذلك أرى أن تلك التقنية لم تساهم بعد بشكل جاد فى الإرتقاء بالمنظومة الكروية.