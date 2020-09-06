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رياضة

أبرزهم الكعبي والبدري.. أجانب على رادار الدوري المصري

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:47 م
أيوب الكعبي - أنيس
أيوب الكعبي - أنيس البدري
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محمد السعيد
ما بين صفقات حسمت وأخرى في الطريق، تتصارع الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك بيراميدز على ضم صفقات أجنبية، لتدعيم صفوفها خلال الموسم المقبل.

نادي الزمالك نجح في التعاقد مع ثنائي أجنبي وهو أري بايل وحمزة المثلوثي، حسبما أشارت تقارير صحفية، لكن يتم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن عن الصفقتين، بينما اقترب بيراميدز من حسم صفقة من العيار الثقيل وهو أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب، بينما يرفض الأهلي التعجل بشأن صفقات الميركاتو الجديد.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز الصفقات الأجنية القريبة من الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي:

أيوب الكعبي:
أكدت تقارير صحفية  مؤخرا أن أيوب الكعبي بات قريبا للغاية من الانضمام إلى فريق بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي، بعد فسح اللاعب تعاقده مع نادي فورتشن الصيني.

ووفقا للتقارير فإن بيراميدز عرض على أيوب الكعبي راتب سنويا يقدر بنحو مليون و 700 ألف دولار.

أنيس البدري:
أشارت تقارير سعودية مؤخرا، إلى أن أنيس البدري قد ينضم إلى الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية، بعدما فشل اللاعب في إثبات نفسه  مع اتحاد جدة هذا الموسم.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أنيس البدري مليون و 600 ألف يورو، وفقا لمواقع ترانسقير ماركت العالمي.

عمر السومة:
كان عمر السومة لاعب أهلي جدة أعلن رغبته في الرحيل عن الراقي بنهاية الموسم الحالي.

وربطت بعض التقارير عمر السومة بالانضمام إلى نادي الأهلي المصري، لكن لايوجد أي تأكيد من الأهلي حتى الآن عن رغبته في ضم اللاعب السوري.

وتقدر قيمة عمر السومة التسويقية بـ 6 ملايين و500 ألف يورو أي ما يساوي " 136 مليون جنيه مصر" وهو ما يجعل التعاقد معه صعبا للغاية

إيهاب المباركي
اقترب إيهاب المباركي ظهير أيمن فريق الترجي التونسي من الانضمام إلى نادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع " فوت 24" التونسي، أن إيهاب المباركي سيوقع على عقد انضمامه إلى وادي دجلة، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، مقابل مليون و 500 ألف دولار، بواقع 500 ألف دولار سنويا.
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