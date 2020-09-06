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أخبار العالم

أول تعليق من الرئيس التونسي على الهجوم الإرهابي في سوسة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، إن الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة سوسة الساحلية محاولة لإرباك الاستقرار في بلاده. 

وأضاف سعيد في بيان نشرته صفحة الرئاسة التونسية على موقع "فيسبوك": "الهجوم الإرهابي على مدينة سوسة ليس سوى محاولات فاشلة لإرباك الاستقرار في بلادنا ومن نفذوه مجرمين وخونة".

وصباح الأحد، قُتل عنصر من الحرس الوطني التونسي، في هجوم إرهابي في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد وأردت قوات الأمن ثلاثة مهاجمين.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي، إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة"، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس.

وأضاف أن "واحدًا منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى".

وأوضح الجبالي أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، مشيرًا إلى أن "ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار". وأكد استعادة قوات الأمن السيارة والأسلحة.

ووقع الهجوم وجرت ملاحقة المهاجمين عند مفترق أكودة في منطقة القنطاوي السياحية، وفق الحرس الوطني.

من جهتها، أشارت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى تعرّض "عونين تابعين لسلك الحرس الوطني" الأحد إلى "عملية دهس من طرف ثلاثة إرهابيين بواسطة سيارة" لكن من دون أن تأتي على ذكر عملية الطعن.
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