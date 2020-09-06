حمدوك: حريصون على تحقيق السلام الشامل والعادل

قال رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء حريص على تحقيق السلام الشامل والعادل في البلاد.





وفي وقت سابق، اليوم الأحد، قال مسئول سوداني إنه سيتم توقيع اتفاق سلام نهائي بين الخرطوم وعدة حركات متمردة في الثاني من أكتوبر المقبل في جوبا.





ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن رئيس فريق الوساطة لمفاوضات سلام السودان مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك قوله إن "التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية سيكون في الثاني من أكتوبر في العاصمة جوبا".





وفي 31 أغسطس وقّع قادة حركات سودانية متمردة ومسؤولون في الحكومة السودانية رسميا بالأحرف الأولى اتفاق سلام تاريخيا ينهي نزاعات في مناطق عدة، لا سيما في إقليم دارفور حيث تسبب القتال منذ 17 عاما في سقوط مئات الآلاف من القتلى.





وتناولت التواقيع على التوالي النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في 2003 وتسبب في السنوات الأولى بمقتل 300 ألف شخص على الأقل و2,5 مليون نازح، ثم في جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث تأثر بالنزاع أكثر من مليون شخص.





والحركات الأربع التي وقعت الاتفاق بالأحرف الأولى هي: حركة تحرير السودان/ جناح مني مناوي، وحركة العدل والمساواة، والمجلس الثوري الانتقالي، والحركة الشعبية لتحرير السودان/جناح مالك عقار.



