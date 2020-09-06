قوات الجيش اليمني تقطع خطوط إمداد الميليشيا الحوثية في عدة مواقع مهمة

حققت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، خلال الساعات الماضية انتصارات في عدد من جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي .





وذكرت قناة " العربية الحدث" الإخبارية أن قوات الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تمكنت من إحراز تقدمات كبيرة في جبهات صرواح والجوف والبيضاء، سيطرت إثرها على مناطق استراتيجية وقطعت خطوط إمداد الميليشيا الحوثية في عدة مواقع مهمة.





وأوضحت ان قوات الجيش تواصل تقدمها، صوب قرية بئر المرازيق، شرقي مدينة الحزم (عاصمة الجوف) وقد تمكنت من قطع خطوط إمداد الميليشيا في جبهتي النضود والعلم، عقب مواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيا بينهم "محمد ناصر الصوفي" قائد الميليشيات في جبهة العلم، بحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني.



