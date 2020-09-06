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أخبار العالم

الجالية الفلسطينية في الإمارات: لن نسمح بالمساس بالعلاقات التاريخية بيننا والإمارات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:32 م
الامارات العربية
الامارات العربية المتحدة
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مـيـس رضـا
أعربت الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عن استنكارها ورفضها لحملات الإساءة والتحريض المستمرة التي تقوم بها جهات للإساءة للشعب الفلسطيني.

وحذرت الجالية الفلسطينية بدولة الإمارات، فى بيان، من تلك المواقف المنحرفة، التى تستهدف استقرار ومصالح الجاليات الفلسطينية في دول الخليج العربي الشقيقة، كما تستهدف العلاقات والأخوة بين الشعبين الفلسطيني والإماراتي.

وأكدت الجالية الفلسطينية أنها كانت وستظل تبادل الأشقاء في الإمارات أسمى مشاعر الاحترام والوفاء دومًا، ولن تسمح لأي شخص أو طرف المساس بمصداقية الجالية ومصداقية العلاقات التاريخية العميقة كتلك التي تجمعهم بالأشقاء في دولة الإمارات المُحبة لفلسطين قيادة ودولة وشعبًا.

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