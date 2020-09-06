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حوادث

أمن الغربية يكثف من جهوده للعثور على جثة شاب وسط الزراعات بطنطا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:31 م
جثه
جثه
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احمد علي
كثفت الاجهزه الامنية من جهودها لكشف غموض واقعة  العثور على جثة شاب داخل حفرة بالأراضي الزراعية بقرية الرجدية بمركز طنطا فيما تم تشكيل فرق  بحث جنائية لتحديد هويه المجني عليه و مرتكب الواقعه  وعرضه على النيابة العامة .


تلقي اللواء هاني مدحت مدير ، مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد الدماطي  مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود  بلاغ  بالعثور أهالي قرية الرجدية بدائرة المركز ، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر ، ملقي بالأراضي الزراعيه .

من جانبه باشر  الرائد توفيق شهوان ، رئيس المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورهم بالانتقال إلى مكان الحادث .

كما تم الدفع بسياره إسعاف   لنقل الجثمان إلى مشرحة  مستشفي طنطا الجامعي .

وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي قررت سرعه تحريات المباحث حول الواقعة وتشريح الجثه ودفنها .
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