أطنان من المساعدات.. السفير السعودي بالسودان يسلم إمدادات طبية للخرطوم

قامت السفارة السعودية لدى السودان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأنشطة الإنسانية اليوم الأحد، بتسليم مساعدات طبية بمقدار (105 أطنان) من المستلزمات والمعدات الطبية لمواجهة جائحة كورونا وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ومدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية ونائب مدير عام الإمدادات الطبية وعدد من المسئولين بوزارة الصحة.









وقال سفير خادم الحرمين الشريفين، إن القافلة تأتي في إطار ما تقدمه المملكة العربية السعودية من مساعدات مستمرة للشعب السوداني بتوجيه سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده، مؤكدًا أن المملكة ستظل تقف دائمًا مع الشعب السوداني من منطلق العلاقات الأخوية الأزلية بيت البلدين والشعبين الشقيقين.









وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق الأسبوع الماضي قافلة الاستجابة السريعة للسيول والفيضانات عبر طائرة تحمل معينات إيوائية وطبية وغذائية للمناطق والولايات المتضررة بالسيول والأمطار.









وجدد السفير السعودي لدى المملكة، حرص بلاده على استقرار السودان وشعبه لتجاوز مشكلاته وأزماته واستمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.









وثمنت المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية الدكتورة عفاف النحاس مبادرات وحضور سفارة خادم الحرمين بالسودان ومشاركتها للمجتمع السوداني همومه وبرامجه ، وأثنت على جهود المملكة ودعمها المستمر للسودان وشعبه في مختلف المجالات، مؤكدة أن الشحنة المقدمة من الأدوية تعتبر خير معين للوزارة في هذه المرحلة لإكمال محاربة الوباء في العاصمة والولايات.









وعبرت عن شكرها وتقديرها لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ومبادرته المستمرة لخدمة الإنسانية في العالم بلا استثناء.