AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أطنان من المساعدات.. السفير السعودي بالسودان يسلم إمدادات طبية للخرطوم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:50 م
السعودية - السودان
السعودية - السودان
Advertisements
مـيـس رضـا
قامت السفارة السعودية لدى السودان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأنشطة الإنسانية اليوم الأحد، بتسليم مساعدات طبية بمقدار (105 أطنان) من المستلزمات والمعدات الطبية لمواجهة جائحة كورونا وذلك بحضور سفير  خادم الحرمين الشريفين  لدى السودان علي بن حسن جعفر ومدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية ونائب مدير عام الإمدادات الطبية وعدد من المسئولين بوزارة الصحة.


وقال سفير خادم الحرمين الشريفين، إن القافلة  تأتي في إطار ما تقدمه المملكة العربية السعودية من مساعدات مستمرة للشعب السوداني بتوجيه سامٍ من  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده، مؤكدًا أن المملكة ستظل تقف دائمًا مع الشعب السوداني من منطلق العلاقات الأخوية الأزلية بيت البلدين والشعبين الشقيقين.


وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق الأسبوع الماضي قافلة الاستجابة السريعة للسيول والفيضانات عبر طائرة تحمل معينات إيوائية وطبية وغذائية للمناطق والولايات المتضررة بالسيول والأمطار.


وجدد السفير السعودي لدى المملكة، حرص بلاده على استقرار السودان وشعبه لتجاوز مشكلاته وأزماته واستمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.


وثمنت المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية الدكتورة عفاف النحاس مبادرات وحضور سفارة خادم الحرمين بالسودان ومشاركتها للمجتمع السوداني همومه وبرامجه ، وأثنت على  جهود المملكة ودعمها المستمر للسودان وشعبه في مختلف المجالات، مؤكدة أن الشحنة المقدمة من الأدوية تعتبر خير معين للوزارة  في هذه المرحلة لإكمال محاربة الوباء في العاصمة والولايات.


وعبرت عن شكرها وتقديرها لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ومبادرته المستمرة لخدمة الإنسانية في العالم بلا استثناء.
أطنان من المساعدات.. السفير السعودي بالسودان يسلم إمدادات طبية للخرطوم
أطنان من المساعدات.. السفير السعودي بالسودان يسلم إمدادات طبية للخرطوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز الملك سلمان للإغاثة يسيّر الطائرة الثالثة لمساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت

بأمر من الملك سلمان .. طائرة سعودية رابعة تطير إلى لبنان لمساعدة المنكوبين

مفتو لبنان يعلقون على مساعدات السعودية لبيروت.. ماذا قالوا

24 مليون دولار معونات من السعودية لليمن

مسئول بمرفأ بيروت يعلق على مساعدات السعودية للبنان

يد تبنى وأخرى تكافح الإرهاب.. تعرف على مساعدات السعودية لـ مأرب اليمنية

ترشيحاتنا

متغاظ من مصر .. مجلة عالمية تفضح كذب أردوغان بشأن اكتشاف الغاز المزيف

ناصر منسي يقود الهجوم .. تشكيل الطلائع في مواجهة الزمالك

مينا فوزي يروج لفيلم "30 مارس" بصورة مع "الفيشاوي"

باقي لحفرها 100 كيلو.. كل ما تريد معرفته عن قناة جونقلي بين مصر والسودان

هل تؤثر فيضانات السودان على مصر؟.. «الري» تجيب

شاهد.. لحظة صعق شاب هاجم ضابط شرطة داخل مطعم وجبات سريعة شهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. معلومات عن سرطان البلعوم بعد إصابة جمال يوسف .. إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

الشرطة الأمريكية تخرج السيارة فورد كراون فيكتوريا من الخدمة.. صور