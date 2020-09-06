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دعابة.. كيف تورط حسن مصطفى في الإساءة للرئيس الراحل حسنى مبارك ..فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:41 م
حسن مصطفي والرئيس
حسن مصطفي والرئيس مبارك
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اسراء صبري
قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه حزين لما انتشر حول تصريحاته حول مبارك، متابعا: "الكلام اللي بيتقال دا حصل ولكنه محور".

وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه اثناء بطولة العالم في فرنسا عام 2001، متابعا: كنا بنلعب قبل النهائي مع فرنسا وبعد ما خسرنا الماتش كلمني الرئيس الفرنسي شراك بعد الماتش وقالي أن مصر كانت هتكسب.

وتابع: قالي أنه صاحب مصر والمصريين، وكان صديق الرئيس مبارك عندما كان نائب الرئيس، معقبا: على سبيل الدعابة قولت ماهو كلمني قبل الماتش وقالي سيب الماتش لفرنسا"..مشددا الرئيس مبارك ميعرفش أي حاجة والأمر كان دعابة.

واسترسل: بعد البطولة تقابلت مع الرئيس مبارك ورويت له ما حدث والأمر كان دعابة.
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