دعابة.. كيف تورط حسن مصطفى في الإساءة للرئيس الراحل حسنى مبارك ..فيديو

قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه حزين لما انتشر حول تصريحاته حول مبارك، متابعا: "الكلام اللي بيتقال دا حصل ولكنه محور".
وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه اثناء بطولة العالم في فرنسا عام 2001، متابعا: كنا بنلعب قبل النهائي مع فرنسا وبعد ما خسرنا الماتش كلمني الرئيس الفرنسي شراك بعد الماتش وقالي أن مصر كانت هتكسب.
وتابع: قالي أنه صاحب مصر والمصريين، وكان صديق الرئيس مبارك عندما كان نائب الرئيس، معقبا: على سبيل الدعابة قولت ماهو كلمني قبل الماتش وقالي سيب الماتش لفرنسا"..مشددا الرئيس مبارك ميعرفش أي حاجة والأمر كان دعابة.
واسترسل: بعد البطولة تقابلت مع الرئيس مبارك ورويت له ما حدث والأمر كان دعابة.
وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه اثناء بطولة العالم في فرنسا عام 2001، متابعا: كنا بنلعب قبل النهائي مع فرنسا وبعد ما خسرنا الماتش كلمني الرئيس الفرنسي شراك بعد الماتش وقالي أن مصر كانت هتكسب.
وتابع: قالي أنه صاحب مصر والمصريين، وكان صديق الرئيس مبارك عندما كان نائب الرئيس، معقبا: على سبيل الدعابة قولت ماهو كلمني قبل الماتش وقالي سيب الماتش لفرنسا"..مشددا الرئيس مبارك ميعرفش أي حاجة والأمر كان دعابة.
واسترسل: بعد البطولة تقابلت مع الرئيس مبارك ورويت له ما حدث والأمر كان دعابة.