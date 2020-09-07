بسبب عقار مائل.. أهالي منطقة الأباصيري يهجرون منازلهم في بني سويف.. شاهد

شهدت منطقة الأباصيري بمدينة بني سويف حالة من القلق والذعر بين الأهالي خاصة بعد إشاعة أن عقارا بالمنطقة مائل ومعرض للسقوط مما اضطر سكان العقار المجاور لهجر منازلهم واللجوء إلي السكن في منازل أخري بعيدة خوفا من إنهيار منزلهم أو العقار المجاور خاصة وأن منزلهم تعرض لأضرار منها شروخ وتصدعات واضحة.

"صدى البلد" ألتقي ولاء نبيل شريف إحدي قاطنات المنزل المجاور للعقار مع والدها وأسرتها والتي قالت ان هذا العقار قائم في شارع 8 متر وهو يتكون من 9 أدوار وقد حدث ميل لهذا العقار .

وذلك بعدما قام أحد الجيران بالحفر بجوار العقار مما أحدث ميلا في العقار وتصدعات في منزلنا وتقدمنا بعدة شكاوى واستغاثات للمسؤلين مما اضطر الدكتور هاني غنيم محافظ بني سويف بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية وكلية الهندسة وأصدرت قرارها رقم 705 في 23 مايو من هذا العام وأوصت اللجنة بإزالة الأربعة أدوار العليا للعقار وحقن التربة بعد إزالة 4 أدوار ، وعمل دراسة للمنزل المجاور للعقار لإصابته بأضرار بالغة.





كما أصدرت إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة فتوي بسرعة إزالة الأربعة أدوار المخالفة حفاظا عللي الأرواح والممتلكات إلا أن التباطؤ والأيادي المرتعشة في تنفيذ القرار بل مساعدة صاحب العقار لعمل تصالح ؟ وتساءلت هل يكون التصالح علي حساب أرواح الأبرياء خاصة وأنننا نسكن أكثر من خمس أسر خلاف والدي المسن ووالدتي المريضة والملازمة للفراش ، فهل ينتظر المسؤلؤن إنهيار العقار ووقوع ضحايا أبرياء وإذهاقا للأرواح ؟

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وناشدت" ولاء" المسئولين بالتدخل شخصيا لإنقاذ الأرواح وتشكيل لجنة محايدة خاصة وأن العقار في قلب مدينة بني سويف وفي منطقة سكنية مزدحمة بالسكان .





من ناحيته التقى الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف ببعض أعضاء اللجنة الفنية التي شكلها في وقت سابق لمعاينة العقار الذي تعرض لميل مفاجئ بحى الأباصيري لاستعراض نتائج أعمال اللجنة ، والتي يرأسها أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة بني سويف ،وعضوية دكتور بكلية الهندسة ،ورئيس الوحدة المحلية ، ووكيل وزارة الاسكان ، ومدير الإدارة الهندسية ، وعدد 2 من مهندسي المديرية، وعضو من التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.





حيث استعانت اللجنة بفريق عمل مساحي ، الذي استخدم أحدث وسائل الرصد المساحي لرصد حركة العقار ، وقد تبين بعد تكرار أعمال الرصد المساحي أكثر من مرة ، ثبوت العقار ولا توجد خطورة بشكل عام بالمبنى حتى- " الآن" - ،وقامت اللجنة بإعداد عدد من التوصيات التي تم عرضها خلال اللقاء ، والتي أمر المحافظ باتخاذ ما يلزم لتنفيذها.





وكان من أهم تلك التوصيات إلزام المواطن الذي قام بالحفر بجوار العقار المائل " المتسبب الرئيسي في الواقعة " بعمل دراسة علمية للتربة عن طريق احدى كليات الهندسة أو بالمراكز البحثية المتخصصة لدراسة كيفية معالجة التربة لضمان عدم تكرار الميل مرة أخرى لنفس العقار أو لإحدى العقارات المجاورة.





كما كلف المحافظ رئيس مدينة بني سويف باتخاذ اللازم لازالة الأدوار المخالفة بهذا العقار الذي تعرض للميل ، موجها مدير الإدارة الهندسية بسرعة العمل على استصدار قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بشأن عقار أخر ( 4أدوار ) مجاور للبرج الذي حدث له ميل .





وفي هذا السياق أشار المهندس عبد العزيز مسلم مدير الإدارة الهندسية ، إلى المتابعة اللحظية من قبل محافظ بني سويف لمستجدات هذا الموضوع ، مشيرا إلى أنه بمجرد إبلاغ المحافظ بالواقعة، الساعة السادسة مساء الأحد 3 مايو الماضي ،قد وجه على الفور لجنة ميدانية تضم لجنة المنشآت الأيلة للسقوط التي تفقدت الوضع فورا على الطبيعة ،وقامت اللجنة "كإجراء احترازي" بإخلاء عقارين مجاورين للأعمال المخالفة ، وفرض كردون أمنى ، وفي اليوم التالي تمت إعادة المعاينة ، وتم التأكد والاطمئنان عن طريق نفس اللجنة.





وتابع " عبد العزيز " أن المحافظ قام بعد ذلك بتشكيل هذه اللجنة للدراسة الأشمل ولزيادة التأكيد، والحلول الجذرية للمشلكة ، حيث قد اختصت اللجنة بمعاينة العقارات المجاورة لأعمال الحفر التي قام بها أحد المواطنين بشارع عبد الحكيم مجاور بحي الأباصيري بمدينة بني سويف وتحديد الأضرار المترتبة على ذلك والأعمال المخالفة ، والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه هذه المخالفات ، والتأكد من السلامة الإنشائية واقتراح الحلول لتفادى أي ضرر في هذا الشأن مستقبلا.



