منها تطبيق يترجم ما يقوله الأشباح .. أغرب 5 تطبيقات في 2020

نتصادف يوميا بمئات التطبيقات الجديدة و الغريبة الموجودة على متجرى تطبيقات جوجل وآبل، وضمن التطبيقات التى نقوم بتحميلها تطبيقات تتعلق بالألعاب، بالإضافة إلى تطبيقات التعديل على الصور وللتغلب على الفيروسات وغيرها.





ولكن هناك تطبيقات غريبة من نوعها وتحمل جانبا مسليا وجديدا في تجربتنا للتطبيقات عموما، والتى بحسب موقع HubSpot التقنى ربما لن نفكر فيها على الإطلاق أو نتصور أنها موجودة من الأساس، وإليك أغرب 5 تطبيقات على الإطلاق في 2020





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1- تطبيق Desmotivator creator‏





ويقوم التطبيق بتذكرة المستخدمين بسوء أحوالهم الشخصية والمشكلات التى يمرون بها ومدى بؤسهم في الحياة عموما ، وبحسب الموقع فربما يكون التطبيق مفيدا للأشخاص الذي لديهم لا مبالاة بالأمور وعدم تحمل للمسؤولية، كما يقوم باقتراح صور حزينة وبائسة لمشاركتها على مواقع التواصل للتعبير عن حالة المستخدمين.





2- تطبيق Find my parked car





ويذكر التطبيق المستخدمين بالأماكن التى قاموا فيها بركن سياراتهم، ولا يستطيعون إيجادها، وهو الأمر الذى يحل مشكلة نسيان البعض أين قام بركن سيارته.





3- تطبيق Spirit Radar - Ghost Simulator PRO





ويقوم التطبيق بترجمة ما يمكن أن يقوله الأشباح للشخص أثناء جلوسه في نفس الوقت، وهو تطبيق يعتمد بشكل كبير على الإثارة والتشويق كأفلام الرعب.





4- تطبيق Dr. Pimple Popper‏



وهو تطبيق يساعد المستخدمين على تخطى الضيق الذى ينتج عند ظهور بثور أو حبوب في وجوههم ويساعدهم على إيجاد علاج لهذه البثور.





5- تطبيق Paint and Play‏





والتطبيق مخصص لمحبى القطط ويستمر طول الوقت في عرض صور لأنواع وأشكل قطط مختلفة، ويطلب من المستخدمين تلوينها وإضافة التأثيرات التى يريدونها عليها.



