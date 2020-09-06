AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

منها تطبيق يترجم ما يقوله الأشباح .. أغرب 5 تطبيقات في 2020

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:00 م
أغرب 5 تطبيقات في
أغرب 5 تطبيقات في 2020
Advertisements
ندى على
نتصادف يوميا بمئات التطبيقات الجديدة و الغريبة الموجودة على متجرى تطبيقات جوجل وآبل، وضمن التطبيقات التى نقوم بتحميلها تطبيقات تتعلق بالألعاب، بالإضافة إلى تطبيقات التعديل على الصور وللتغلب على الفيروسات وغيرها. 

ولكن هناك تطبيقات غريبة من نوعها وتحمل جانبا مسليا وجديدا في تجربتنا للتطبيقات عموما، والتى بحسب موقع HubSpot التقنى ربما لن نفكر فيها على الإطلاق أو نتصور أنها موجودة من الأساس، وإليك أغرب 5 تطبيقات على الإطلاق في 2020  


1- تطبيق Desmotivator creator‏

ويقوم التطبيق بتذكرة المستخدمين بسوء أحوالهم الشخصية والمشكلات التى يمرون بها ومدى بؤسهم في الحياة عموما ، وبحسب الموقع فربما يكون التطبيق مفيدا للأشخاص الذي لديهم لا مبالاة بالأمور وعدم تحمل للمسؤولية، كما يقوم باقتراح صور حزينة وبائسة لمشاركتها على مواقع التواصل للتعبير عن حالة المستخدمين. 

2- تطبيق Find my parked car

ويذكر التطبيق المستخدمين بالأماكن التى قاموا فيها بركن سياراتهم، ولا يستطيعون إيجادها، وهو الأمر الذى يحل مشكلة نسيان البعض أين قام بركن سيارته. 

3- تطبيق Spirit Radar - Ghost Simulator PRO

ويقوم التطبيق بترجمة ما يمكن أن يقوله الأشباح للشخص أثناء جلوسه في نفس الوقت، وهو تطبيق يعتمد بشكل كبير على الإثارة والتشويق كأفلام الرعب. 

4- تطبيق Dr. Pimple Popper‏ 

وهو تطبيق يساعد المستخدمين على تخطى الضيق الذى ينتج عند ظهور بثور أو حبوب في وجوههم ويساعدهم على إيجاد علاج لهذه البثور. 

5- تطبيق Paint and Play‏

والتطبيق مخصص لمحبى القطط ويستمر طول الوقت في عرض صور لأنواع وأشكل قطط مختلفة، ويطلب من المستخدمين تلوينها وإضافة التأثيرات التى يريدونها عليها. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل 5 تطبيقات لزيادة سرعة الإنترنت في 2020 .. فيديو

علماء يطورون تطبيقا لمراقبة الصحة العقلية عن طريق الاطلاع على بيانات المستخدمين

لمحبي زراعة النباتات.. تطبيق يذكرك بمواعيد الري والمحافظة عليها

رسميًا.. توقف تطبيق شهير على هواتف أندرويد بسبب استحواذ آبل عليه

لن يقترب منك الهاكرز.. أفضل 3 تطبيقات لتأمين أجهزة الواى فاى

احذرها.. تطبيقات تدمر حياتك وتكشف بياناتك الشخصية

ترشيحاتنا

الجهاز الطبي للزمالك يوضح إصابة ساسي

فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد| أصالة في أحدث ظهور لها

بيان عاجل من الشرطة الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على مصري

كشفت سبب اتجاه أردوغان للتصعيد.. فرنسا: اجتماع المجلس الأوروبي المقبل مخصص لمعاقبة تركيا

فرمان عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن سرقة الكئوس..فيديو

ظهور مفاجئ.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد المناطق المتضررة من إعصار ميساك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البرقوق يوميا

قائمة بأسعار السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

توب وبنطلون أخضر.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة