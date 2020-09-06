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ثقافة

"العمى" على المسرح الصغير بدار الأوبرا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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طارق موسى
ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة فى مهرجان القاهرة الدولى والمسرح المعاصر التجريبى الدورة السابعة والعشرون الذى يترأسه د. علاء عبدالعزيز ويستمر حتى 11 سبتمبر الجارى، قدمت فرقة  المركز الثقافى بطنطا العرض المسرحى "العمى" إخراج السعيد منسى على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث العرض حول تفشي وباء غامض يصيب سكان إحدى المدن بالعمى فجأة، فيتم حجز المصابين في حجر صحي حتى لا ينتشر الوباء المدينة، وخلال فترة الحجر يشعر المصابين بانتهاك  إنسانيتهم وآدميتهم، ومن هنا يبدأ الصراع لاستعادة الإنسانية والآدمية التى انتهكت. 

العرض مأخوذ عن رواية الكاتب البرتغالي جوزيه ساراماجو، دراماتورج أحمد عصام، موسيقى صادق ربيع، ديكور وملابس محمود الغريب، استعراضات سمير نصرى، ومن بطولة فرقة المركز الثقافي المسرحية.
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