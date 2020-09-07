وزير الرياضة يكشف عن تفاصيل اختفاء الكئوس من مقر اتحاد الكرة.. وخطة لحضور الجماهير بطولة كأس العالم لليد وفقا للإجراءات الاحترازية

- فرمان عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن سرقة الكئوس

- تنظيم مونديال اليد يعكس ثقة المؤسسات الدولية الكبرى في مصر

- بشرى سارة للجماهير بشأن حضور المباريات

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تفاصيل اختفاء الكئوس من مقر اتحاد الكرة، وخطة حضور الجماهير بطولة كأس العالم وفقا للإجراءات الاحترازية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدى البلد".





وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وضعنا خطة لحضور الجماهير بطولة كأس العالم وفقا للإجراءات الاحترازية.





وعن بعد تداول أخبار عن سرقة كئوس في وسائل الإعلام، نوه بأنه تم التواصل بينه وبين رئيس اللجنة الاولمبية لكي يعرف ملابسات الموضوع.





وتابع وزير الشباب والرياضة أن رئيس اللجنة الأوليمبية أوضح له أنهم كانوا ينوون وضع الكئوس داخل فاترينا؛ وعندها تم اكتشاف كأس ناقص. وعندها تم اكتشاف كأس ناقص.





وأوضح أنه تم تشكيل لجنة رسمية كبيرة جدا من الوزارة من أكثر من اتجاه رقابي وقانوني وفني وكانوا يحققون طول اليوم وستتم تكملة التحقيقات غدا وكتابة تقرير خلال ساعات قليلة عن ملابسات الموضوع.





وأشار إلى أن المعلومات المبدئية تؤكد اختفاء بعض الكئوس ويجب أن يكون هناك تحقيق رسمي بالمستندات.





ولفت إلى إن تنظيم كأس العالم لكرة اليد يعكس ثقة المؤسسات الدولية الكبرى في مصر، مضيفا أن مستوى الإنشاءات في الصالات الجديدة يعبر عن مدى قدرة مصر.





ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن الجزء التطويري للصالة 1 و 2 باستاد القاهرة كان وفقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة اليد.





وأكد أن الرئيس السيسي وافق على إقامة قرعة حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد في الأهرامات، مؤكدا أنه يتم تجهيز تميمة كأس العالم لكرة اليد خلال شهر.





ونوه إلى أنه يتم التخطيط لحضور الجمهور بنسبة 100 % وفقا للإجراءات الاحترازية واحتمال آخر بحضور 50% من الجماهير واحتمال ثالث بحضور 25 %.



