وزير الرياضة: تنظيم مونديال اليد يعكس ثقة المؤسسات الدولية الكبرى في مصر

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تنظيم كأس العالم لكرة اليد يعكس ثقة المؤسسات الدولية الكبرى في مصر.









وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مستوى الإنشاءات في الصالات الجديدة يعبر عن مدى قدرة مصر.









ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن الجزء التطويري للصالة 1 و 2 باستاد القاهرة كان وفقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة اليد.









وأكد أن الرئيس السيسي وافق على إقامة قرعة حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد في الأهرامات، مؤكدا أنه يتم تجهيز تميمة كأس العالم لكرة اليد خلال شهر.









وأضاف أنه يتم التخطيط لحضور الجمهور بنسبة 100 % وفقا للإجراءات الاحترازية واحتمال آخر بحضور 50% من الجماهير واحتمال ثالث بحضور 25 %.









وأوضح أن كل الإنشاءات ستكون جاهزة في 30 أكتوبر المقبل، معربا عن أمله في انتهاء أزمة كورونا عند إقامة كأس العالم لكرة اليد وتكون البطولة "بشرة خير" لحضور الجماهير بشكل كامل.