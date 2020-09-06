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محافظات

غرق أراضي قريتين بـ كوم حمادة.. ورئيس المدينة: مشكلة سنوية لا جديد فيها

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:04 م
غرق قرى كوم حمادة
غرق قرى كوم حمادة بالبحيرة
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أسماء الجنبيهى

شهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في العديد من القرى منها قرية الصواف، أبو الخاوي، كوم شريك، الطيرية، مغنين، زاوية البحر، بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل.


وفي نفس السياق، قال أحمد أغا، أحد أهالي قرية أبو الخاوي، إن غرق هذه الأراضي أصبح أمرًا متكررًا سنويًا؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، مشيرًا إلي أن غرق الأراضي يؤدي إلى أضرار كثيرة لدى المزارعين، منها قلة المحاصيل الزراعية؛ بسبب تلفها من كثرة المياه.


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ومن جانبه، أوضح العميد عبدالله المليجي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن الأراضي الزراعية التي تتعرض للغرق كل عام يطلق عليها "طرح النيل"؛ نسبةً إلى أنها تقع بالقرب من ضفاف فرع نهر النيل بمركز كوم حمادة، وترجع ملكيتها إلى الدولة وتم تأجيرها بأسعار رمزية للمواطنين.


وأكد رئيس الوحدة المحلية، عدم وجود خطورة على أهالي القرى من ارتفاع منسوب المياه، موضحًا أن الغرق يشمل فقط الأراضي الزراعية القريبة من ضفاف النيل وباقي المناطق في القرى آمنة، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تحدث كل عام ليست جديدة على أهالي هذه القري.


وأشار "المليجي"، إلى أن من أكثر القرى ضررا من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل قرى "الصواف، وأبو الخاوي، وكوم شريك، والطيرية، ومغنين، وزاوية البحر"، يرجع السبب إلى قربها من ضفاف فرع نهر النيل، مؤكدًا أن المحافظة في أتم استعدادها لمواجهة أي تحديثات جديدة تجاه هذه المشكلة. 

غرق أراضي قريتين بـ كوم حمادة.. ورئيس المدينة: مشكلة سنوية لا جديد فيها
غرق أراضي قريتين بـ كوم حمادة.. ورئيس المدينة: مشكلة سنوية لا جديد فيها
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