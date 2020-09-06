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الرئيس السيسي يعلن عن هدية خاصة للفلاحين ..فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:02 م
الزراعة
الزراعة
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اسراء صبري
قال محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن ما يميز الرئيس السيسي هو المتابعة الجدية والمستمرة، متابعا: مصر تتميز بتنوع فصولها المناخية، كما أن صادراتها أصبحت نافذة للخارج وللأسواق العالمية.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك متابعة من قبل الرئيس السيسي لكل محور من محاور الاستراتيجية، وذلك من أجل الاطمئنان على سير العملية الإنتاجية والأمن الغذائية بالنسبة للمواطن.

واسترسل : تناول الرئيس محور معدل النمو لجعله أسرع من معدل النمو السكاني في مصر.

وأوضح أنه حتى الآن تم اكمال 50 ألف فدان للصوب، متابعا: فدان الصوب ينتج مقدار ما ينتجه من 8 إلى 10 فدان عادي.

وأشار إلى أن أهمية الصوب الزراعية تتشكل في ترشيد المياه، كما أن فدان الصوب يحصل على نصف كمية المياه من الفدان فى الزراعة التقليدية.

 وأكمل: السيسي وجه بالزراعات التعاقدية من أجل حماية المزارع المصري..وكيفية تفعيلها من أجل تحقيق الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوازن بين المحاصيل والاطمئنان على السياسية المائية فى الفترة المقبلة.
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