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أحمد موسى عن مخالفات البناء: ليه نقابة المهندسين تاخد مليارات من المواطنين؟ ..فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:07 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
ناشد الإعلامي أحمد موسى، المحافظين تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، «ليه المواطن يروح لمكتب استشاري؟ بعض المواطنين لا يستطيعون دفع رسوم تكلفة المكتب الاستشاري»، متسائلًا «ليه نقابة المهندسين تاخد مليارات من المواطنين، ليه توديني مكتب استشاري يتاجر بيا ويدفعني آلاف؟».

وتابع أحمد موسى «فيه حاجات عاملة وجع عند الناس ولازم نراجعها، لازم نيسر على المواطنين اللي عايزة تتصالح»، معلقا «المواطن مش عارف يتكلم وأنا بتكلم بالنيابة عنه، يجب على المحافظين التسهيل على المواطنين».

وأعرب أحمد موسى عن استيائه من تأجيل بعض الموظفين استلام الأوراق من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح في مخالفات البناء قائلا: «العد التنازلي بدأ».

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