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منوعات

ابنة شقيق أسامة بن لادن تؤيد دونالد ترامب.. لهذا السبب

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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احمد شريف

تزعم ابنة شقيق أسامة بن لادن العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر أن دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد الذي يمكنه منع هجوم إرهابي آخر مماثل على الولايات المتحدة.


ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، حذرت نور بن لادن ، 33 عامًا ، من أنه إذا تم انتخاب جو بايدن ، فقد يكون هناك هجوم ارهابي آخر في الطريق ، حيث زعمت أن اليساريين في الولايات المتحدة قد تحالفوا مع التطرف.


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  تعتقد ابنة شقيق بن لادن أن ترامب "يجب إعادة انتخابه" وتهاجم أمثال إلهان عمر التي تقول "تكره بلدك".


 في أول مقابلة لها على الإطلاق مع صحيفة نيويورك بوست ، كشفت نور بن لادن ،  أنها كانت من داعم ترامب منذ فترة طويلة  وذلك خلال إقامتها بسويسرا منذ فترة كبيرة.


والقا نور   باللوم على إدارة أوباما / بايدن في السماح لداعش بأن تصبح أكثر قوة ، حيث تقول إن ترامب هو الشخص الوحيد الذي يمنع حدوث ذلك مرة أخرى.


ولدت نور بن لادن  في سويسرا ، لكنها تدعي أنها "أمريكية في القلب" ولديها علم الولايات المتحدة في غرفة نوم طفولتها وقد زارت البلاد بشكل متكرر مع والدتها منذ أن كانت في الثالثة من عمرها.

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