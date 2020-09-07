عبدالله عاشور يكشف سبب عدم وجود خسائر بـ أرمنت جراء السيول

قال العميد عبد الله عاشور، رئيس مجلس مدينة أرمنت ، إن الأجهزة التنفيذية بالمدينة تلقت بلاغ من أحد المحاجر العاملة فى الجبل، بوجود أمطار غزيرة وتدفق للمياه بين الجبال بشكل قوى وعنيف، موضحًا أن سرعة الاستجابة للبلاغ والتعامل معه قللت بشكل كبير نسبة الخسائر جراء السيول التى ضربت البلاد.





وأضاف "عاشور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، عبر القناة الأولى المصرية، أن المدينة استعانت بكافة المعدات لديها بالإضافة إلى مشاركة عدد من اللوادر التابعة للمحاجر القريبة فى تغيير مجرى السيول بعيدًا عن منازل المواطنين حتى أوصلتها إلى المصارف.





وتابع "عاشور": "المياه كانت تنزل من الجبال إلى الوديان والطرق بسرعة كبيرة ولولا استعدادنا الجيد وتعاملنا مع البلاغ الوارد من أحد المحاجر وتخطيطنا الجيد لمسار السيول بعيدًا عن المنازل لكانت الخسائر أكبر من ذلك".





ولفت رئيس مجلس مدينة أرمنت، إلى أنه فى مثل هذه الحالات لابد أن تكون هناك خسائر ومهمتنا أن نقلل من هذه الخسائر وهو ما حدث بالفعل.





من جانبه أشاد ياسر فراج، مدرس وأحد أهالى مدينة أرمنت، بسرعة تعامل الأجهزة التنفيذية بالمدينة، مشددًا على أنه تعامل غير متوقع على الإطلاق حسب قوله، وتابع:" لا يوجد أضرار فى البشر ولكن الضرر الأكبر كان فى الأراضى الزراعية ..جميع القائمين على المحافظة تعاملوا بسرعة وغيروا مسار السيول وقللوا من الخسائر".