محافظ الشرقية:75% من المخالفين لم يتقدموا بطلبات تصالح وأناشدهم سرعة الاستفادة من القانون

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك 25% من حجم المخالفات في البناء تقدموا ب طلبات تصالح ، حتى الآن، بينما الـ75% الباقين لم يتقدموا بشئ، مناشدًا كافة المواطنين بسرعة الاستفادة من قانون التصالح، كون الأمور بعد 30 سبتمبر ستكون صعبة. في





وأضاف "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،:"نناشد أهلنا بسرعة التقدم لتقنين أوضاعه م والتصالح مع الدولة من أجل الاستفادة من القانون، بعد 30 سبتمبر الأمور ستكون صعبه شوية وسيتم اتاخذ إجراءات قانونية صارمة جدًا لأننا بنشتغل لمصلحة الدولة وحقها والحفاظ على مصلحة المواطن أيضًا".





ولفت محافظ الشرقية، إلى أن السبب وراء عدم تقدم بعض المخالفين للتصالح فى مخالفتهم هو اعتقادهم أن الدولة سوف تعمل على تخفيض قيمة التصالح، مؤكدًا أن هذا أمر غير صحيح وعلى المواطن ان يستفيد من القانون ويثبت جدية الآن والتقييم من اختصاص اللجان المعنية.



