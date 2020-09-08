للنجاة من مخاطره.. أعراض سرطان الرئة لاكتشافه سريعا.. هذا الفيتامين يساعد فى العلاج

- أعراض تكشف سرطان الرئة سريعا

- طريقة جديدة لعلاج بفيتامين B1

يعد سرطان الرئة من أكثر أنواع الأورام الخطيرة حيث انها تؤثر بشكل كبير على عملية التنفس التى تعد أساس الحياة للأعضاء الداخلية فى جسم الانسان والتى بدونها لا يستطيع العيش.كما أن علاجه يستغرق وقتا أطول من بعض الانواع الأخرى.

وتوجد أسباب متعددة للإصابة بـ سرطان الرئة لكن ابرزها التدخين والحل الوحيد هو اكتشاف المرض وعلاجه مبكرا من خلال معرفة أعراض سرطان الرئة .

لـ سرطان الرئة أنواع عديدة كل منها له اعراض خاصة به ولكن هناك مجموعة من الاعراض العامة والتى نعرضها وفقا لما ذكر موقع"verywellhealth" .

- سعال مصحوب بالدم.

- فقدان الوزن بدون سبب.

- ضيق التنفس مع النشاط.

- الالتهابات المتكررة مثل الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

- شعور عام بالتعب والإرهاق.

- بحة في الصوت.

- ألم صدر.

- ضيق في الصدر.

- السعال المستمر.

واكتشاف علاج فعال وقوى لسرطان الرئة من أكثر الامور التي ما زال العلماء يبحثون عن حل فعال لها ومن بين تلك المحاولات الابحاث التى اجراها علماء جامعة موسكو مؤخرا حيث وجدوا أن يأخذ المريض جرعات عالية من فيتامين В1 تساعد فى تدمير خلايا سرطان الرئة، والمفاجأة أن هذه الطريقة لاتسبب أى أضرار للخلايا السليمة.









وذكر بيان المكتب الإعلامي لجامعة موسكو أن "علماء الجامعة اكتشفوا أن اخذ جرعات كبيرة من فيتامين В1 تؤثر سلبا في خلايا سرطان الرئة دون أن تؤثر في الخلايا السليمة. وفيتامين В1 يستخدم في مجال الطب على نطاق واسع في حالات مرض السكري وحالات قصور الكبد والكلى والقلب وأمراض أخرى".









ووفقا لما جاء فى مجلة " International Journal of Molecular Sciences" فإن العلماء حصلوا علي هذه نتائج من خلال التجارب التي أجروها في ظروف المختبر.









وقال البروفيسورة فكتوريا بونيك، المشرفة على البحث، "إن البيانات الجديدة حول التأثير السلبي لجرعات فيتامين В1 الكبيرة في خلايا سرطان الرئة وعدم تاثيرها في الخلايا السليمة، سيكون لها استخدام في مجال علاج سرطان الرئة وبالأخص مع الوسائل الأخرى. والآن يجب اختبار هذه النتائج سريريا".

واجرى الباحثون هذه الابحاث على خلايا سرطان الرئة البشرية وخلايا الرئة الظهارية السليمة التي تصاب عادة بالسرطان في المختبر وهذه الخلايا أخذت من القرود، ووجدو أن لفيتامين В1 تأثير مماثل لدواء سيسبلاتين الذي يستخدم غالبًا لعلاج سرطان الرئة.





ويمكن الحصول على فيتامين В1 من أطعمة عديدة مثل بذور الكتان والبقول و التونة والسلمون والمأكولات البحرية الأخرى.



