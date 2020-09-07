في ذكرى رحيل الأستاذ.. نجل فؤاد المهندس يكشف تفاصيل جديدة عن الراحل

قال محمد فؤاد المهندس، ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، إنه يفتقد والده كثيرًا، وشهر سبتمبر يعد الأصعب لديه من أشهر السنة الأخرى؛ لأنه ذكرى ميلاده ووفاته.





وأضاف ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، "كنت متفاهم جدا مع والدي ونحب نفس الطعام.. وكان صديقا لى".





وتابع ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، أن والده صديق مقرب له، ويتحدث معه فى جميع تفاصيل حياته.





وأوضح ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، أن والده كان موهوبا بالفطرة، وشخصيته الحقيقية أكثر جدية، مشيرا إلى أن الكوميديا من أصعب الفنون على أي ممثل.





وأشار ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، إلى أن علاقة والدي بالفنان عبد المنعم مدبولي كانت جيدة، موضحا أن الفنانة شويكار كانت بمثابة والدته ورفضت الإنجاب من أجلهم.