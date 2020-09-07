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توك شو

البحوث الزراعية: الرئيس مهتم بتأمين الغذاء للشعب.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد سليمان رئيس معهد البحوث الزراعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع وزير الزراعة لمعرفة المشكلات التى تواجه قطاع الزراعة.

وأضاف رئيس معهد البحوث الزراعية،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن الرئيس السيسي تحدث عن التوسع فى المساحات الزراعية، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية مهتمة بالقطاع الزراعي، وذلك بسبب التحديات المائية التي تواجه القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن، الرئيس السيسي يهتم بتأمين الغذاء للمواطنين المصريين والتوسع فى الرقعة الزراعية، واستخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة.

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