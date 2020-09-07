شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
اقرأ أيضًا:
قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 6 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام وهى سيكون اليوم مهمًا جدًا بالنسبة لك على صعيد العمل.
إذا كنت تخطط لبدء عمل تجاري جديد ، فيمكنك الحصول على النصائح أو الاقتراحات الصحيحة في الوقت المناسب. إذا كنت تقوم بعمل ، ينصح بتجنب الكسل.
إذا كان مديرك قد أعطاك أي مسؤولية مهمة ، فحاول الوفاء بها في الوقت المحدد. بالحديث عن أموالك ، يمكنك اليوم الحصول على فرصة لكسب أموال إضافية، ولكن من أجل هذا سيكون عليك القتال بقوة. ستبقى العلاقة مع زوجتك في وئام وستحصل على دعمهم الكامل. بالحديث عن صحتك ، بسبب روتينك المزدحم ، لن تكون قادرًا على الحصول على وقت كافٍ لنفسك ، مما سيضعف صحتك.
نصيحة علم الابراج ..
بالحديث عن حياتك الشخصية ، يجب أن تكون لطيفًا مع أفراد الأسرة الأصغر سنًا.
الغضب المفرط والمرارة المفرطة في الكلام يمكن أن تزيد من المرارة في علاقتك وعلى الصعيد الاقتصادي ، سيكون اليوم جيدا. من المرجح أن يتحسن وضعك المالي. بالحديث عن صحتك .