حسين عبداللطيف يشيد بموقف جنش الإنسانى تجاه مؤمن زكريا

قال حسين عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن موقف محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض، مع مؤمن زكريا لاعب الأهلى، يستحق الاشادة والتعميم.





وأضاف حسين عبداللطيف خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن موقف محمود جنش ودعمه لمؤمن زكريا عقب المباراة الزمالك و طلائع الجيش ، يستحق الإشادة ويجب أن يعمم.





على جانب آخر، انتقد حسين عبداللطيف قرار عدم دعوة أى رمز زملكاوى لحضور حفل قرعة كأس العالم لليد، مشددا بأنه سيتسبب فى زيادة الاحتقان بين الجماهير.



