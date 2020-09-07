المالية: ملتزمون برد الأعباء التصديرية ورصدنا 7 مليارات لها بالموازنة

بعد موافقة مجلس النواب..حزمة إعفاءات للممولين حسب نسبة سداد قيمة الضريبة..وزير المالية: مهلة جديدة حتى نهاية حتى ديسمبر 2020 لإنهاء المنازعات ..حوافز جديدة للممولين ..ورد الأعباء التصديرية المتأخرة