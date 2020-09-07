المالية: ملتزمون برد الأعباء التصديرية ورصدنا 7 مليارات لها بالموازنة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين موضا أنها حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن بالتعاون المثمر بيـن وزارتي المـاليـة والتجـارة والصنـاعة.
وكشف " معيط " في تصريحات له، إنه تم تخصيص ٧ مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إذ تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس الوزراء.
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أوضح أن فريق مشترك من وزارتي المالية والتجارة والصناعة يعكف على تنفيذها ، وقد تم صرف ١,١ مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.
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وقال الوزير إن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يُسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.