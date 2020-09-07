النيابة العامة أو الإدارية.. وزير الشباب والرياضة يصدر قراره بشأن اختفاء كؤوس اتحاد الكرة

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد ، أمس الأحد ، أنه سيصدر قراره خلال ساعات بعد إطلاعه على تقرير اللجنة المشكلة

للتحقيق في ملابسات الأمر ، ومن الوارد تحويل لملف للنيابة العامة أو النيابة الإدارية ، بناء على دراسة تقرير اللجنة.