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رياضة

النيابة العامة أو الإدارية.. وزير الشباب والرياضة يصدر قراره بشأن اختفاء كؤوس اتحاد الكرة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
يعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قراره الأخير بشأن ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة وبعض المقتنيات ، اليوم الاثنين ، وذلك بعد اطلاعه على كافة التفاصيل المدونة في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق في الأمر.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد ، أمس الأحد ، أنه سيصدر قراره خلال ساعات بعد إطلاعه على تقرير اللجنة المشكلة على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الأمر ، ومن الوارد تحويل لملف للنيابة العامة أو النيابة الإدارية ، بناء على دراسة تقرير اللجنة.


وكان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع ، وبعد الإطلاع على التقرير ودراسته ، سيتم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري قد أعلن اختفاء العديد من الكؤوس من مقر الاتحاد دون معرفة مكانها حتى الآن.

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