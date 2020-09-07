شاهد.. الاحتفال بنجاح أغنية اختراع لـ تامر حسني والعسيلي

حرص عدد من صناع المزيكا على الإحتفال بنجاح أغنية " اختراع" لـ تامر حسني ومحمود العسيلي.





نشر الشاعر أحمد حسن راؤول، صور من الإحتفال من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" وعلق عليها قائلًا :" احتفالية اصدقائنا الفنانين بيا وبزعيم بنجاح "اختراع".





وتابع قائلًا :" شكرا الشاعر المحترم وصاحب الفكرة سلامة علي .. شكرا الفنانين اللي حضروا " رنا سماحة - سامر ابو طالب - محمد العشي - محمد عبية - ميدو فؤاد - الاعلامية اميرة حماد.. ربنا ما يحرمنا من الجدعان اللي قلوبهم ابيض".⁩



