بسبب تمسك برشلونة بـ 17 مليون يورو.. ليدز يونايتد يرفض ضم رافينيا

حسم نادي ليدز يونايتد موقفه من إمكانية التعاقد مع لاعب فريق برشلونة، رافينيا، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.





وارتبط اللاعب الإسباني بخطوة الرحيل عن النادي الكتالوني، هذا الصيف.





وقضى رافينيا الموسم الماضي على سبيل الإعارة، في صفوف سيلتا فيجو.





وذكرت تقارير صحفية، قبل يومين، أن ليدز يونايتد لديه رغبة في ضم رافينيا ألكانتارا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك محادثات قد تمت بالفعل بين مسؤولي ليدز يونايتد وبرشلونة حول إمكانية حسم صفقة رافينيا.





وأفادت بأن إدارة برشلونة تمسكت بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد رافينيا، والذي يبلغ 17 مليون يورو، للموافقة على بيعه.





وأشارت إلى أن ليدز يونايتد رفض مطالب برشلونة، حيث أكدت إدارة النادي الإنجليزي أنها ليس لديها أموال تستطيع من خلالها حسم الصفقة.





وأوضحت أن برشلونة حاول استغلال فكرة انتقال رودريجو مورينو، ابن عم رافينيا، إلى ليدز يونايتد الذي رحل مؤخرًا عن فالنسيا.





وأكدت أن ذلك لم يمنع ليدز يونايتد من رفض مطالب برشلونة المالية.



