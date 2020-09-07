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حوادث

حالة الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:54 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
استعرضت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية اليوم الاثنين على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.

وأشارت المصادر، إلي ظهور تكدسات مرورية على محور ٢٦ يوليو في القادم من مناطق ناهيا وحتى التقاطع مع الطريق الدائري، فيما تستقر الحركة تماما على باقي أنحاء المحور.

فيما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق الكونيسة على الطريق الدائري بالجيزة، مع بطء في حركة السيارات على مناطق كفر غطاطي بإتجاه وصلة أكتوبر.

كذلك ظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري من مناطق دار السلام وحتى مناطق الاوتوستراد في القادم من المنيب بإتجاه القاهرة الجديدة.

فيما تستقر الحركة المرورية على محور روض الفرج بالإتجاهين وكذلك محور الضبعة والطريق الدائري الاقليمي.

وتستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، والزعفرانة - الغردقة، وقنا - سفاجا.
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