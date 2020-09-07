بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها





وتألقت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت شورت جينز قصير للغاية و نسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت لقاء الخميسي حذاء صيفي مسطح، فيما أكملت إطلالتها بساعة يد عصرية و أنيقة و ارتدت نظارة شمس غير تقليدية و ذات عدسات ملونة.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت لقاء الخميسي على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



