بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة لقاء الخميسي ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.
وتألقت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت شورت جينز قصير للغاية و نسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.
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وانتعلت لقاء الخميسي حذاء صيفي مسطح، فيما أكملت إطلالتها بساعة يد عصرية و أنيقة و ارتدت نظارة شمس غير تقليدية و ذات عدسات ملونة.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت لقاء الخميسي على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.