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مرأة

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:38 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة لقاء الخميسي ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

وتألقت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت شورت جينز قصير للغاية و نسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت لقاء الخميسي حذاء صيفي مسطح، فيما أكملت إطلالتها بساعة يد عصرية و أنيقة و ارتدت نظارة شمس غير تقليدية و ذات عدسات ملونة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت لقاء الخميسي على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

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Buongiorno ☀️

A post shared by لقاء الخميسي (@lekaa.elkhamissi) on

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