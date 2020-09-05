AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ لوك شبابي ..لقاء الخميسي تتميز في أحدث إطلالتها

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهرت لقاء وهى ترتدى توب أبيض بسيط مع رباط للرأس باللون الأحمر تميز بنقوشات عصرية وساعة من نفس اللون ،كما رفعت شعرها ولم تتكلف في وضع الكثير من المكياچ.

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

View this post on Instagram

Red 🌹♥

A post shared by لقاء الخميسي (@lekaa.elkhamissi) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خدوني تاني .. لقاء الخميسي تظهر بفستان ترتر في المغرب

إطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسى أمام البحر

شاهد.. لقاء الخميسي بـ كاش مايوه أمام البحر

بـ هوت شورت جينز.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لقاء الخميسي تتميز بإطلالة شبابية جديدة.. شاهد

ثلاثة في واحد.. لقاْء الخميسي تبهر جمهورها بصور جديدة عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

تطور جديد للفيروس.. مضاعفات خطيرة تظهر على مصابي كورونا في الأردن.. تعرف عليها

بـ لوك شبابي ..لقاء الخميسي تتميز في أحدث إطلالتها

كارتيرون يستبعد زيزو من لقاء طلائع الجيش في الدوري

يلا هانت المدارس راجعة... علا رشدي تستعد للعودة للمدارس مرة أخرى

استبعاد النجم يايا توري من مباراة خيرية بسبب فضيحة جنسية

اتحاد الكرة في ورطة.. IFAB يهدد استمرار الـ VAR فى الدورى المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات لادا لارجوس lada largus في مصر اليوم.. صور

أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور

الندب والتعرض للجلد.. علامات غريبة لجمال الفتيات داخل أفريقيا.. صور