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منظومة حضارية.. خبير: قانون المخلفات الجديد يجعل شوارع مصر لائقة للمواطنين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:11 ص
المخلفات
المخلفات
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فرح علاء الخولي
قال ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، إن الوزارة قامت بوضع لائحة تنفيذية لقانون ادارة المخلفات الصلبة وهذا لان الشوارع في وضع غير لائق للمواطن المصري، وهذا ما دفع الوزارة لتنظيم الشوارع المصرية واعادة تنظيم منظومة ادارة المخلفات.

وتابع ياسر محجوب، خلال حواره عبر "زووم" في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه تم عمل دراسات لكل القوانين المشابهه في الدول الاخرى لعمل قانون ولائحة لائقة، لافتًا الى ان القانون سيقوم بتحسين منظومة النظافة واليات جمع القمامة، واعادة تدوير المخالفات ومعالجتها للاستفادة منها اقتصاديا.

واضاف ان القانون جاري العمل عليه واقراره من مجلس النواب لاعتماده والعمل به وتنفيذه، موضحًا ان مع بداية تنفيذ القانون سيشعر المواطنين باختلاف تدريجي في منظومة النظافة في الشوارع، والتخلص الامن للمخلفات غير الامنة.

"الحكومة مستنتش القانون" ونوه بذلك على ان الدولة تهتم بتنفيذ ذلك القانون حفاظا على صحة المواطن المصري وان يكون هناك بنية تحتية لادارة المخلفات على مستوى الجمهورية، لافتًا الى ان القانون سيكفل موارد مالية عادلة للشركات والمؤسسات العاملة والمتعاونة في القانون.

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