بإجمالي أكثر من 9 ملايين جنيه..الأموال العامة تضبط قضيتي نصب على المواطنين بسوهاج والغربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة وتسمين المواشى مقابل أرباح والحصول من عدد (3 أشخاص) على مبالغ مالية مختلفة بجملة مبلغ حوالى (2,200,000 جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.





كما تم ضبط ( ربة منزل ، مقيمة بمحافظة الغربية) لقيامها بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية مقابل أرباح والحصول من عدد (7 أشخاص) على مبالغ مالية مختلفة بجملة مبلغ حوالى (7,000,000 جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى بعض الأنشطة التجارية نظير أرباح مالية .