AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الدفاع التونسية: إحباط محاولة توغل 3 سيارات مشبوهة من ليبيا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:04 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الإثنين، إن الجيش أحبط محاولة توغل 3 سيارات مشبوهة من ليبيا.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته قناة "العربية": " تم اعتقال شخصين في العملية أحدهما مصاب بطلق ناري".

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من عملية إرهابية ضد دورية للشرطة في مدينة سوسة شرق البلاد، راح ضحيتها عنصر من الحرس الوطني وأصيب آخر بجروح، بينما تمكّنت قوات الأمن من القضاء على 3 إرهابيين.

ومنذ قليل قال الحرس الوطني التونسي، إن هناك جهات إرهابية تحاول استقطاب الشباب في المساجد، مؤكدًا أن إرهابيي عملية سوسة غير مصنفين لدى الأجهزة.

وأضاف الحرس الوطني: "ضبط خلايا متخصصة في عمليات التسميم والطعن، والخلايا التي ضبطت تلقت دروسا في صنع المتفجرات عن بعد".

وشهدت تونس منذ ثورة 2011 صعود الحركات المتطرفة والإرهابية، التي كانت وراء مقتل عشرات الجنود وعناصر الشرطة وكذلك عدد كبير من المدنيين و59 سائحا أجنبيا، على غرار تنظيمي جند الخلافة وكتيبة عقبة بن نافع الموالين لداعش والقاعدة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان مهم لوزارة الداخلية التونسية

يحدث في تونس.. طعن شرطيين على يد مجهولين بسوسة

بعد طعن شرطيين.. الحرس الوطني التونسي يعلن القضاء على 3 إرهابيين

تفاصيل جديدة في الهجوم الإرهابي على عناصر أمن بولاية سوسة التونسية

أشادت بيقظة رجال الأمن.. السعودية تدين الهجوم الإرهابي على شرطيين في تونس

أول تعليق من الرئيس التونسي على الهجوم الإرهابي في سوسة

ترشيحاتنا

الرطوبة مستمرة وعواصف ترابية بالصعيد.. الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا والقاهرة تسجل 35 درجة

رسميا.. نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021 في مصر .. صور

سيول الصيف تضرب طرق البحر الاحمر| غلق رأس غارب - الشيخ فضل .. فتح سفاجا - سوهاج والقصير - قفط بعد إصلاح التلفيات.. وطوارئ بالأجهزة التنفيذية

لو طالب ثانوية عامة جديد.. اعرف إزاي تقفل مادة الإنجليزي "فيديو"

روسيا تعلن الموعد النهائي لإنهاء التجارب السريرية للقاح كورونا

وفاة الفنانة عايدة كامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021 في مصر .. صور

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر