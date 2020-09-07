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النادي مش للتصوير.. أبناء الأسمرات يحصدون 19 ميدالية ذهب على مستوى الجمهورية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:39 م
المهندس خالد صديق،
المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات
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فرح علاء الخولي
كشف المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، عن حصول أبناء "الأسمرات" على 19 ميدالية ذهب في بطولة الكونغ فو، بالاضافة الى حصولهم على 72 ميدالية على مستوى محافظة القاهرة من أحد النوادى المحتكرة لهذه البطولة، معلقا: "النادي اللى اتعمل مش للتصوير ويتم تدريبهم"، وضحكة الأطفال ولعبهم في الأسمرات هي مكافأة ربنا لينا".

وتابع المهندس خالد صديق، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن هناك لجنة تم تشكيلها لرصد سلبيات مشاريع العشوائيات من أجل العمل على تفاديها، منوها بأن هذه السلبيات ترفع لرئيس الوزراء لوضع حلول لتلك السلبيات، وأن كل مشروع له إدارة وشركة أمن وصيانة لرصد أى مشكلة ووضع حلول فورية.

واضاف ان الدولة تعمل ايضًأ على المشروعات غير المخططة والتي تبلغ مساحتها اكثر من 40% من المساحة العمرانية في مصر، وانه يسكنها اكثر من 20 مليون مواطن، وتم الانتهاء من 53 منطقة بالفعل متفرقة على مستوى الجمهورية، وجاري العمل على اكثر من 70 منطقة اخرى.

واشار الى ان صندوق تطوير العشوائيات يعمل ايضًا على تطوير سلوك المواطن بداخله وليس فقط يهتم بالبناء الخرساني والعمراني انما ايضًا بناء الانسان ومشاركته في الدولة اقتصاديا واجتماعيا، وعلى سبيل المثال ان اصبح هناك 1600 مرأة بحي الاسمرات تعمل في صناعات مختلفة وتشارك في التصدير العالمي.

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