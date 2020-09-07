AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب معقم يدين.. سيدة تصاب بحروق من الدرجة الأولى.. صور

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:38 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
اشتعلت النيران في ايدي ووجه سيدة قامت وضع معقم يدين على يديها و قليل منه على وجهها حيث قامت بإشعال شمعة فشعرت بجلدها و كأنه يسيح من جسدها و وجهها يتقطع. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ذا صن" البريطانية ، أن السيدة الامريكية من ولاية تكساس أصيبت بحروق من الدرجة الأولى بعد إشتعال النيران في وجهها و يديها و قدميها في المنزل. 

نقلت السيدة إلى المستشفى بعد أن التهمت النيران يديها و ووجها بسبب استخدام معقم يدين به نسبة عالية من الكحول وبأقل من 5 ثوان كانت النيران نشبت في ملابسها وجلدها. 

حذرت السيدة من المعقمات الرخيصة غير مطابقة للمواصفات لأنها قد تتسبب في احتراق الجلد وتتفاعل مع النار كما حدث معها. 
بسبب معقم يدين.. سيدة تصاب بحروق من الدرجة الأولى.. صور
بسبب معقم يدين.. سيدة تصاب بحروق من الدرجة الأولى.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ثاني أيام العيد.. سائق يشعل النار في نسيبه بسبب خلافات المصاهرة في المنوفية

بسبب معقم اليدين.. طفل 3 أعوام يشعل النار في نفسه دون قصد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

آثار مدمرة.. انهيار منازل السودانيين بسبب الفيضانات.. فيديو

متخافوش| رسالة مهمة لطلاب الدبلومات الامريكية عن امتحان الـACT ومواعيده

الرطوبة مستمرة وعواصف ترابية بالصعيد.. الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا والقاهرة تسجل 35 درجة

لماذا أوصى النبي بإطالة السجود في الصلاة؟.. 5 أسباب لا يعرفها كثيرون

استدرجته للمنزل.. تفاصيل قتل ربه منزل لحداد فى أكتوبر

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. ريهام سعيد تحتفل بمليون متابع بإطلالة جذابة

البيتزا تصيب بـ 4 أمراض قاتلة.. تعرف عليها

بعد عودته للتدريبات.. سعر ومواصفات سيارة محمود كهربا.. صور