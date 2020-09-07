بسبب معقم يدين.. سيدة تصاب بحروق من الدرجة الأولى.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة "ذا صن" البريطانية ، أن السيدة الامريكية من ولاية تكساس أصيبت بحروق من الدرجة الأولى بعد إشتعال النيران في وجهها و يديها و قدميها في المنزل.





نقلت السيدة إلى المستشفى بعد أن التهمت النيران يديها و ووجها بسبب استخدام معقم يدين به نسبة عالية من الكحول وبأقل من 5 ثوان كانت النيران نشبت في ملابسها وجلدها.





حذرت السيدة من المعقمات الرخيصة غير مطابقة للمواصفات لأنها قد تتسبب في احتراق الجلد وتتفاعل مع النار كما حدث معها.

اشتعلت النيران في ايدي ووجه سيدة قامت وضع معقم يدين على يديها و قليل منه على وجهها حيث قامت بإشعال شمعة فشعرت بجلدها و كأنه يسيح من جسدها و وجهها يتقطع.