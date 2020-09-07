بسبب معقم يدين.. سيدة تصاب بحروق من الدرجة الأولى.. صور

اشتعلت النيران في ايدي ووجه سيدة قامت وضع معقم يدين على يديها و قليل منه على وجهها حيث قامت بإشعال شمعة فشعرت بجلدها و كأنه يسيح من جسدها و وجهها يتقطع.
وفقا لما ورد في صحيفة "ذا صن" البريطانية ، أن السيدة الامريكية من ولاية تكساس أصيبت بحروق من الدرجة الأولى بعد إشتعال النيران في وجهها و يديها و قدميها في المنزل.
نقلت السيدة إلى المستشفى بعد أن التهمت النيران يديها و ووجها بسبب استخدام معقم يدين به نسبة عالية من الكحول وبأقل من 5 ثوان كانت النيران نشبت في ملابسها وجلدها.
حذرت السيدة من المعقمات الرخيصة غير مطابقة للمواصفات لأنها قد تتسبب في احتراق الجلد وتتفاعل مع النار كما حدث معها.