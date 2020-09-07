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اقتصاد

وزير التموين: نستهدف زيادة حجم التجارة الداخلية من الناتج المحلى إلى 21%

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:48 م
محمد صبيح
أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية أن حجم التجارة الداخلية من إجمالى الناتج المحلى 18.5 % حاليا ونستهدف أن تكون 21% خلال الفتره المقبلة، حيث يتم حاليا إنشاء مناطق لوجستية وتجارية فى المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع خاصة وأن تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 الى 15% مم سعر المنتج النهائي وان وجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة مما يساهم فى ضبط الاسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص .


وأضاف الوزير ان المشاركة مع  القطاع الخاص تساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة كما ان القطاع الخاص لديه المرونه والحرية فى طرح عروض لصالح المستهلك وباسعار تنافسية

   

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