التموين: الشراكة مع القطاع الخاص توفر نصف مليون فرصة عمل.. فيديو

قال مساعد أول وزير التموين ، الدكتور ابراهيم عشماوى، إن افتتاح أول منفذ للسلع بالشراكة مع القطاع الخاص هو نقلة نوعية، لافتًا إلى أن هناك شراكات منذ سنوات مضت مع القطاع الخاص فى مجموعة مع المشروعات التجارية فى 11 محافظة.





وأضاف مساعد أول وزير التموين ، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أن التكلفة الاستثمارية للشراكة تصل إلى 50 مليار جنيه، وأن المساحات تتعدى 400 فدان وتوفر نصف مليون فرصة عمل.





وتابع أن المنفذ الذى تم افتتاحه به ما يقرب من 50 ألف منتج، منوهًا أن التطوير يتم على قدم وساق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.





وأشار إلى أن هناك أكثر من 160 موظفا يعمل فى المنفذ، مؤكدًا أن الأسعار تقل عن مثيلها بنسبة 15%، مضيفًا أن الشراكة جيدة ولأول مرة تحدث فى منفذ حكومى تجارى.







