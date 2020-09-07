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البابا تواضروس يقرر استئناف اجتماعه الأسبوعي بعد غد الأربعاء

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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سامح سلام
قرر قداسة البابا تواضروس الثاني استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعي اعتبارًا من بعد غدٍ الأربعاء التاسع من سبتمبر الجاري.

ويلقي قداسة البابا تواضروس عظته بالاجتماع بعد غدٍ من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل أمس بالمقر البابوي نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، عدد من الموضوعات الخاصة بالخدمة ومتابعة أمور كنائس المنطقة.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة وبرفقتها بعض من الأمهات الراهبات بالدير.
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