البابا تواضروس يقرر استئناف اجتماعه الأسبوعي بعد غد الأربعاء

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعي اعتبارًا من بعد غدٍ الأربعاء التاسع من سبتمبر الجاري.





ويلقي قداسة البابا تواضروس عظته بالاجتماع بعد غدٍ من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل أمس بالمقر البابوي نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.





وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، عدد من الموضوعات الخاصة بالخدمة ومتابعة أمور كنائس المنطقة.



