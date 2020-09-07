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محافظات

إنهاء عمل مدير مستشفى المنصورة الدولى وحشيش بدلا منه

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أصدر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه والسكان بالدقهلية اليوم  القرار رقم ٦٠١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن انهاء ندب الطبيب أشرف محمد محمد البدرواى مدير مستشفى المنصورة العام الجديد النموذجى "الدولى سابقا " واعادته الى عمله الاصلى بإدارة الطب العلاجى بالمديرية .

كما شمل قرار وكيل وزارة الصحه ندب الدكتور احمد عطا الله حشيش للقيام بعمل مدير المستشفى لمدة ٦ أشهر تحت الإختبار وندب الدكتور محمد خلاف خليفه للقيام بأعمال نائب مدير المستشفى لمدة ٦ أشهر تحت الإختبار و استمرار الدكتور محمد حسن شريف فى عمله كنائب مدير المستشفى للطوارئ لمدة ٦ أشهر تحت الاختبار.
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