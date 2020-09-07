توم كروز يصور مشهدا خطيرا ضمن أحداث mission impossible 7

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم العالمي توم كروز انتهي من تصوير مشهد أكشن خطير ضمن احداث الجزء السابع من سلسلة افلام mission impossible ، بدون الاستعانة بـ دوبلير.





قالت الصحيفة البريطانية انه تم تصوير الفيلم في النرويج حيث قفز توم كروز بـ دراجة مارية من اعلى منحدر مترديا المظلة، في موقع تصوير يحتوي على قطارات قديمة.





ومن المقرر طرح الفيلم يوم 19 نوفمبر في 2021 بدور العرض الامريكية والعالمية.

تعرض النجم العالمي توم كروز لإصابة بالغة أثناء تصويره أحد مشاهد الأكشن ضمن أحداث الجزء السادس من "mission impossible" في العاصمة البريطانية في 2017.





ومن المعروف عن "كروز" أنه يرفض الاستعانة بـ"دوبلير" من أجل تنفيذ مشاهد الأكشن، خاصة أنه خاض عامًا كاملًا من التدريبات من أجل الجزء السادس من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة".



