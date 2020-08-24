قلبه ميت.. توم كروز يقفز بدراجة بخارية خلال تصوير Mission impossible 7 .. صور





وظهر توم كروز الذي يبلغ من العمر 58 عاما، وهو يقفز بدراجة نارية من ارتفاع 500 قدم، مرتديا ملابس راكبي الدراجات النارية الواقية.





تعرض النجم العالمي توم كروز لإصابة بالغة أثناء تصويره أحد مشاهد الأكشن ضمن أحداث الجزء السادس من "mission impossible" في العاصمة البريطانية في 2017.



