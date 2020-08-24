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فن

قلبه ميت.. توم كروز يقفز بدراجة بخارية خلال تصوير Mission impossible 7 .. صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:14 م
توم كروز
توم كروز
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شروق ابراهيم
حبس النجم العالمي توم كروز أنفاس مشاهديه خلال تصويره مشاهد من الجزء السابع من سلسلة أفلام mission impossible ، في اكسفور ببريطانيا خلال تصويره أحد مشاهد الأكشن الجريئة دون اللجوء لدوبلير. 

وظهر توم كروز الذي يبلغ من العمر 58 عاما، وهو يقفز بدراجة نارية من ارتفاع 500 قدم، مرتديا ملابس راكبي الدراجات النارية الواقية. 

تعرض النجم العالمي توم كروز لإصابة بالغة أثناء تصويره أحد مشاهد الأكشن ضمن أحداث الجزء السادس من "mission impossible" في العاصمة البريطانية في 2017. 

ومن المعروف عن "كروز" أنه يرفض الاستعانة بـ"دوبلير" من أجل تنفيذ مشاهد الأكشن، خاصة أنه خاض عامًا كاملًا من التدريبات من أجل الجزء السادس من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة".
قلبه ميت.. توم كروز يقفز بدراجة بخارية خلال تصوير Mission impossible 7 .. صور
قلبه ميت.. توم كروز يقفز بدراجة بخارية خلال تصوير Mission impossible 7 .. صور
قلبه ميت.. توم كروز يقفز بدراجة بخارية خلال تصوير Mission impossible 7 .. صور
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