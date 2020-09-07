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محافظات

تحسبا لسوء الأحوال الجوية.. حملات للتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ السريع ومخرات السيول في أسيوط

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:59 م
معدات الإنقاذ
معدات الإنقاذ
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إيهاب عمر
 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التأكد من جاهزية معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة لمواجهة مخاطر السيول وذلك ضمن خطة مواجهة الكوارث والأزمات بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية فى إدارة الأزمة .

وذلك تحسبًا لأي طارئ في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية ببعض المحافظات لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمديريات والهيئات في ذلك الشأن .

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة معاينة كافة مواقع السيول والمخرات والتأكيد على سلامتها ومدى جاهزيتها وكفاءتها وعلاج أي أوجه للقصور والخلل واتخاذ إجراءات صارمة وحازمة للحفاظ على سدود الإعاقة ومخرات السيول بمراكز المحافظة من حيث النظافة والتطهير وعدم التعدي. 
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وأضاف محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة قد تفقد مقر وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة للاطمئنان على جاهزية المعدات والسيارات تحسبًا لحدوث أي طاريء ومواجهة أي أزمات قد تحدث وسرعة استجابتها للتعامل مع الحدث لافتًا إلى تكليف رؤساء المراكز ومسئولي الري بالمرور على مخرات السيول والوقوف على الحالة الفنية لمخرات السيول وسدود الإعاقة .

فضلًا عن مراجعة خطة تصريف السيول لكل المناطق ومصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل والتأكد من جاهزية مسارات مخرات السيول لتصريف المياه الزائدة وخلف السدود. 

وأكد محافظ أسيوط على انعقاد غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية حيث تتلقى أي شكاوى أو استفسارات من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة سوء الأحوال الجوية. 

تحسبا لسوء الأحوال الجوية.. حملات للتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ السريع ومخرات السيول في أسيوط
تحسبا لسوء الأحوال الجوية.. حملات للتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ السريع ومخرات السيول في أسيوط
تحسبا لسوء الأحوال الجوية.. حملات للتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ السريع ومخرات السيول في أسيوط
تحسبا لسوء الأحوال الجوية.. حملات للتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ السريع ومخرات السيول في أسيوط
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