رفيق كابو وعبد الكبير يقودان هجوم وادي دجلة أمام المقاولون العرب

أعلن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون العرب فى إطار مباريات الاسبوع الخامس والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :









محمد عبد المنصف، أحمد رمضان بيكهام، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، رجب عمران، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو.









ويحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفًا فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 4 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا.









وطالب اليونانى بابا فاسيلو المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه باستعادة نغمة النتائج الجيدة وعدم التأثر بالسقوط أمام الأهلى لضمان النجاة من شبح الهبوط الذى يلاحقهم بعد نتائجهم السلبية فى الدور الأول للمسابقة، فى المقابل حذر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه من خطورة الفوز بلقاء ثم الخسارة فى المباراة التى تليه، مشددًا على ضرورة استمرار عجلة الانتصارات لضمان إنهاء المسابقة فى مركز الوصيف.