بسبب مكابرة أردوغان.. الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق

هبطت الليرة اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وسط استمرار معارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرفع أسعار الفائدة للدفاع عن العملة ومعالجة التضخم.





وبحسب "أحوال" التركية، قال أردوغان في تعليقات، اليوم الاثنين، إن أسعار الفائدة والتضخم والعملات الأجنبية هي أسلحة رئيسية لخصوم تركيا.





وهبطت الليرة التركية بنسبة 0.4 % إلى 7.4647 مقابل الدولار في تعاملات متقلبة، ليبلع إجمالي خسائر الليرة هذا العام أكثر من 20%.





ويعتبر أردوغان من أشد المعارضين لأسعار الفائدة المرتفعة، قائلًا إنها تضخمية، بينما تتعارض وجهات نظره مع النظرية الاقتصادية التقليدية.





أنفق البنك المركزي التركي عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية هذا العام للدفاع عن الليرة مع الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 8.25%، دون معدل تضخم يبلغ 11.8%.





وأوضحت الصحيفة أن المستثمرين بالقلق من أن سياسات تركيا النقدية والمالية الفضفاضة قد تزعزع استقرار الاقتصاد. سبقت أزمة العملة في عام 2018 ، التي اندلعت بسبب أزمة سياسية مع الولايات المتحدة بسبب احتجاز قس أمريكي، سياسات مماثلة تسببت في ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد.



