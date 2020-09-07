الخريطة الحزبية لمرشحي جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ.. مستقبل وطن يشعل السباق بـ 24 مرشحا

تبدأ جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ، غدا الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020 على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.





يتنافس في جولة الإعادة 52 مرشحا على 26 مقعدا في 14 محافظة.





وفيما يلي نستعرض المحافظات التي تجرى فيها جولة الإعادة، والصفة الحزبية لكل مرشح.





- القليوبية

1- أبو سريع أبو سريع إمام – الشعب الجمهوري

2- خالد محمد حمد عرمان – مستقل





- المنوفية

1- هشام علي أحمد – مستقبل وطن

2- حسن أبو القمصان فراج – مستقل

3- صلاح عبد المعبود فايد – النور

4 – محمود فريد شرارة – مستقبل وطن





- كفر الشيخ

1- أشرف ممدوح عبد الونيس – مستقبل وطن

2- علي محمد العجواني – مستقبل وطن

3- السيد مصطفى خليفة – النور

4 – محمد إبراهيم عبد الحميد – النور





- الجيزة

1- عمرو القماطي – مستقبل وطن

2- مصطفى يوسف أبو زيد – مستقل





- بني سويف

1 – نبيل حميدة ثروت – مستقبل وطن

2- أحمد سرور سليمان – النور





- أسيوط

1- عصام الدين عبد الغني يسن – مستقبل وطن

2- محمد عبد المنعم زين – مستقبل وطن

3- مصطفى محمود إبراهيم – مستقبل وطن

4 – عادل محمد حجازي – مستقل

5- هشام يوسف فهمي- مستقل

6- منتصر مالك يعقوب- مستقل





- سوهاج

1- مجدي أحمد محمد- مستقبل وطن

2- محمود عبد الرحيم أبو سديرة- مستقبل وطن

3- عبد الحكيم حساني أحمد – مستقبل وطن

4- أحمد فوزي محمود- مستقبل وطن

5- مصطفى قدري مصطفى – مستقبل وطن

6- عمرو عثمان أبو زيد- الاتحاد

7- مصطفى محمد مصطفى- مستقل

8- محمود سيد بخيت- مستقل

9- هاشم محمد محمد- حماة الوطن

10- اسماعيل فاروق اسماعيل- حماة الوطن





- قنا

1- أبو النجا محمد عثمان- مستقبل وطن

محمد كمال محمود – مستقبل وطن

3- عبد الراضي عربي محمد- الشعب الجمهوري

4- سيد أحمد فؤاد – حماة الوطن

5- نبيل بخيت محمد – المؤتمر

6- عبد الفتاح حسن أحمد- مستقل





- الأقصر

1- محمد عبد العليم حسين- مستقل

2- الضوي أحمد الضوي- مستقبل وطن

3- محمد فتحي أحمد – مستقبل وطن

4- محمد عطا الله اسماعيل – مستقل





- أسوان

1- مجدي الدين حسيبو – مستقبل وطن

2- محمد الأنور سليمان- مستقبل وطن

3- مصطفى جمعة مهدي- مستقل

4- ياسر عبد الحميد عوض – مستقل





- بورسعيد

1- عاطف محمد محمد – مستقبل وطن

2- أحمد محمد جوهر- مستقل





- الاسماعيلية

1- عادل عبد الغني عبد الخالق – مستقبل وطن

2- رمضان إمام علي – مستقل





- دمياط

1- أحمد عبد الشافي محمد – مستقبل وطن

2- حمدي عبد المجيد شلبي – الحركة الوطنية





- مطروح

1- رزق علواني عبد الحميد – مستقبل وطن

2- صابر مصطفى محمد - النور



