52 مرشحا يتنافسون على 26 مقعدا في 14 محافظة.. الخريطة الكاملة لإعادة الشيوخ

تبدأ جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين خارج مصر غدا الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر ، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومى الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020 على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.





ويتنافس في جولة الإعادة 52 مرشحا على 26 مقعدا في 14 محافظة.





وفيما يلي نستعرض الخريطة الكاملة لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ..





- الدائرة الأولى (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا:





محافظة القليوبية: يتنافس كل من أبو سريع أبو سريع إمام عفيفى، وخالد محمد حمد عرمان على مقعد واحد.

محافظة المنوفية: يتنافس كل من هشام على أحمد على الحاج على، وحسن أبو القمصان فراج الخولي، وصلاح عبد المعبود فايد السيد، ومحمود فريد محمود شرارة على مقعدين.





محافظة كفر الشيخ: يتنافس كل من أشرف ممدوح عبد الونيس شعبان، وعلى محمد على العجوانى، والسيد مصطفى حسين خليفة، ومحمد إبراهيم عبد الحميد منصور على مقعدين.

- الدائرة الثانية (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد):





محافظة الجيزة: يتنافس عمرو إبراهيم على محمد القطامى، ومصطفى يوسف أبو زيد رضوان على مقعد واحد.





محافظة بنى سويف: يتنافس كل من نبيل حميدة عبد الخالق ثروت محمد سليمان، وأحمد سرور سليمان سرور الذى تم تصعيده خلفا للمرشح شعبان عبد العليم الذى وافته المنية قبل إعلان النتيجة على مقعد واحد.





محافظة أسيوط: يتنافس عصام الدين عبد الغنى ياسين سيد بركات، ومحمد عبد المنعم زين قرشى، ومصطفى محمود إبراهيم عبد المجيد، وعادل محمد حجازى احمد، وهشام يوسف فهمى يوسف، ومنتصر مالك يعقوب قلدس على ثلاثة مقاعد.





محافظة سوهاج: يتنافس كل من مجدى أحمد خراجة، ومحمود عبد الرحيم أو سديرة، وعبد الحيكم حسانى أحمد محمد عبد الكريم، واحمد فوزى محمود أحمد، ومصطفى قدرى مصطفى الشريف، وعمر عثمان أبو زيد عبد العال، ومصطفى محمد مصطفى على، ومحمود سيد بخيت حماد، وهشام محمد هشام، وإسماعيل فاروق إسماعيل أبو كريشة، على 5 مقاعد.





محافظة قنا: يتنافس أبو النجا محمود عثمان المحرزى، ومحمد كمال موسى، وعبد الراضى عربى محمد محمد حسن، وسيد احمد فؤاد أبو زيد، ونبيل بخيت سيد، وعبد الفتاح حسن دنقل على ثلاثة مقاعد.





محافظة الأقصر: يتنافس فيها محمد عبد العليم حسين محمد، والضوى أحمد الضوى عديسى، ومحمد فتحى احمد عبد القادر، وعطالله محمد عطالله إسماعيل، على مقعدين.

أسوان: يتنافس كل من مجدى الدين حسيبو أبو الحسن طه، محمد الأنور سليمان عبد الحفيظ السيد، وياسر عبد الحميد عوض السيد، ومصطفى جمعة مهدى عبد الصادق على مقعدين.

- الدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا):





محافظة دمياط: يتنافس أحمد عبد الشافى محمد البلشى، حمدىعبد المجيد شلبى عاشور على مقعد واحد.





محافظة بورسعيد: يتنافس كل من عاطف محمد محمد حسانين علم الدين، واحمد محمد جوهر، وزايد جادالله على مقعد واحد.

محافظة الإسماعلية: يتنافس كل من عادل عبد الغنى عبد الخالق عمر، ورمضان إمام على غنيم على مقعد واحد.





- الدائرة الرابعة (قطاع غرب الدلتا):





محافظة مطروح: يتنافس كل من رزق علوانى عبد الحميد علوانى، وصابر مصطفى محمد عبد القادر على مقعد واحد.



